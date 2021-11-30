Azerbaycan'da, Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopter kaza yaptı. Devlet Sınır Hizmetleri, helikopter kazasında 14 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Türkiye'den siyasiler, Azerbaycan'da şehit olan askerler için başsağlığında bulundu.

"Azerbaycan halkının başı sağ olsun"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, "Bugün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan halkının başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

Bugün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. #Azerbaycan halkının başı sağolsun. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 30, 2021

"Can Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Can Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Can #Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 30, 2021

"Şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli’de düşen Devlet Sınır Hizmetlerine ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

"Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağ olsun"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağ olsun" dedi.

Bugün yaşanan elim askeri helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahraman #Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile Can Azerbaycan hükümetinin ve halkının başı sağolsun. #TekMilletİkiDevlet — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 30, 2021

"Tek millet iki devletin başı sağ olsun"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından, "Bu elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devletin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.