AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı.

Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, kurmaylarıyla iç ve dış gelişmeleri değerlendirecek.

Mali ve İdari İşler Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı sunum yapacak.

Bütçe ve asgari ücret görüşmeleri öncesinde ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek.

Yeni anayasa çalışmaları ele alınacak

Yeni anayasa çalışmaları gözden geçirilecek.

Ayrıca siyasi partiler yasası ve seçim kanununda yapılacak değişikliklere ilişkin yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da ele alınacak.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.