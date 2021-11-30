Kardeş Azerbaycan’da Devlet Sınır Hizmetlerine ait bir helikopterin düştüğü haberini üzüntüyle öğrendik. Bu elim olayda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır dileriz.???????????????? pic.twitter.com/Lyn5ecLT4E