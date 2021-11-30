MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde ekonomideki temelsiz fiyat artışları vardı. "Enflasyonla mücadele konusunda gönül birliğini hayata geçirmeliyiz" dedi.

Devlet Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Kronik ve konjonktürel hastalıkları kalıcı olarak tedavi etmeliyiz. Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar Allah’ın izniyle sağlanacaktır. Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesi hususunda herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Bilhassa enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır"

"Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir"

Devlet Bahçeli, cumhurun kaderinin Cumhuriyet'in kaderi olduğunu ve bu kaderin Levh-i Mahfuz'da belirlendiğini dile getirerek, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacağını, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edeceğini vurguladı.

Bu inşa hamlesinin, bu irade haysiyetinin önüne geçmeye kimsenin nefesinin yetmeyeceğini kaydeden Bahçeli, "Çalışacağız, çabalayacağız, çağıracağız, çağlayacağız, sular seller gibi coşacağız. Azmedeceğiz, sabredeceğiz, emek vereceğiz, mücadele edeceğiz, mutlaka başaracağız. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türk milletinin yeni bir zaferine imza atacağız" sözlerini sarf etti.

"Erken seçim yoktur"

Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrılarına da bir kez daha yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "gayrimilli" açıklamasını eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'na ve oy veren vatandaşlarımıza utanmadan 'gayrimilli' diyen Kılıçdaroğlu, ne milletin, ne milliyetin, ne de milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen, bilse de bu değerlerle gece-gündüz gibi ayrı olan siyaset yozlaşması, zillet temsilcisidir. Gayrimilli arıyorsa çevresine baksın, gitsin de teröristlerin yüzüne söylesin. Kılıçdaroğlu şahsıma seslenerek, 'yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu, benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve yedi sülalene yüz yıl yeter. Erken seçim yoktur, 'hemen seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'derhal seçim' yoktur; bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir."