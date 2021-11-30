Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin aylık verileri açıkladı.

Kasım ayında düzenlenen 61 operasyonda 169 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"24 Temmuz 2015’ten bu yana, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, 33 bin 5 terörist, yılbaşından bu yana 2 bin 529 terörist etkisiz hale getirildi."

Taciz ve saldırılar karşılıksız kalmadı

Suriye’deki harekat bölgelerine yönelik kasım ayında 16 taciz ve saldırı olduğu belirtilen açıklamada, görevli komandoların da 22 teröristi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Yunanistan'ın yıl başından bu yana gayri askeri statüdeki adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

24 bin 253 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 24 bin 253 personelin ihraç edildiği, 1201 personel hakkında da idari sürecin devam ettiği vurgulandı.