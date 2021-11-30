Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Türk Antarktik Bilim Üssü'nün konsept tasarımı hazır
Bakan Varank, "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık" açıklamasını yaptı.
Bakan Varank: TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bilim insanlarımız, 3 bilim ödülü, 14 teşvik ödülü alacak.
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