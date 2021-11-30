Yeniden başlayacak olan cezaevi açık görüşleri, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca belirlenen kurallarla yapılacak.

Görüşmelere HES kodunda riskli görünenler alınmayacak, görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu olacak.

Görüş süresi 30 dakika ile sınırlı

Yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak, görüş süresi 30 dakika ile sınırlandırılacak.

12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucunun bulunması istenecek.

İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.

Bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenecek.