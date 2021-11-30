Şehir merkezlerinden köylere kadar Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışarak hasta ve yaralı vatandaşların yardımına koşuyor.

Günün 24 saati ücretsiz hizmet veren "112" hattına bırakılan çağrı sonrasında olay yerine en yakın istasyondan görevlendirilen tam donanımlı ambulanslarda çalışan sağlık ekipleri, hasta ya da yaralılara bulundukları yerde ilk müdahaleyi yapıyor, gerektiğinde en yakın hastanelere naklini sağlıyor.

Karada, denizde ve havada 7 gün 24 saat hizmet veren 112 Acil Sağlık ekipleri, iki yıla yaklaşan COVID-19 salgınıyla mücadelede durumu ağır kişilerin hızla hastanelere sevkini de gerçekleştirdi.

Kara ambulanslarının sayısı gelecek yıl 6 bini geçecek

112 Acil ambulansları, 10 aylık sürede yaklaşık 5,5 milyon hasta ve yaralının hastanelere naklini sağladı. Acil sağlık ekipleri, bu dönemde dakikada 13 hastanın yardımına koştu.

Bakanlık, 5 bin 946 olan kara ambulansı sayısının 2022'de 6 bin 340'a, 3 bin 141 olan 112 Acil Yardım İstasyonu sayısının da gelecek yıl 3 bin 230'a çıkarılmasını hedefliyor.

Büyükada ve Heybeliada'da bisiklet ambulanslar devrede

Her türlü zorlu iklim koşulunda da hizmet sunabilmeleri için ambulansların 238'ini palet takılabilenler, 21'ini önünde kar bıçağı bulunan kombi paletli ambulanslar oluşturuyor. Ayrıca 62 adet 4 yaralıyı birlikte taşıyabilen ambulans, 92 yoğun bakım ve obez ambulansı, 62 motosiklet ambulans ile 50 de yenidoğan ambulansı hizmet veriyor.

Bu yıl yaz döneminde ise Büyükada ve Heybeliada'da bisiklet ambulanslar devreye alındı. Hafta sonlarında görev yapan 4 bisiklet ambulans, 18 personeli ile acil durumlara yerinde müdahale etti.

Helikopter ve uçak ambulanslar 52 binden fazla hastayı taşıdı

Öte yandan Bakanlık bünyesindeki 6 deniz ambulansının yanı sıra 12 helikopter ambulans ve 3 de uçak ambulans bulunuyor.

Acil sağlık hizmetlerinin en önemli ayaklarından birini oluşturan helikopter ve uçak ambulanslar bu yıl yurt içi ve yurt dışında acil müdahale gerektiren 52 bin 882 vakanın kısa sürede hastanelere naklini sağladı.

Bakanlığa ait 6 deniz bot ambulansı da toplam 26 bin 842 vakaya müdahale etti.

UMKE ekipleri afetlerde vatandaşların yardımına koştu

Marmara depremi sonrasında uygun donatılmış, eğitimli sağlık gönüllülerinden oluşturulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) bu yıl da yangın, deprem, sel, çoklu trafik kazası gibi tüm acil durumlarda devreye girdi.

Yurt içinde ve acil durumlarda yurt dışında da insanlara yardım ulaştıran UMKE'ler şu an 21 bölge ve 81 ilde 11 bin 555 gönüllü personeli ile faaliyet gösteriyor.