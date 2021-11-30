Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetleri ile Moğolistan’da hastaneye başvuran 56 yaşındaki Dugersuren Davaanyam’a koroner anjiyografide çoklu koroner arter (kalbin kan dolaşımını sağlayan atardamar) hastalığı teşhisi kondu.

Baypas ameliyatı olması gereken Davaanyam, ülkesi yerine bu ameliyatı Türkiye’de olmak istedi.

Moğolistan’dan Türkiye’ye gelerek tedavisi için Gaziosmanpaşa’da özel bir hastaneye başvuran Davaanyam’a operasyon öncesi yapılan kalp ultrasonunda, kalbinin kasılma performansının yüzde 25’e düştüğü ve kalbinin sol tarafında bulunan mitral kapağın ileri derecede kan kaçırdığı (işlevini hiç yapamadığı) tespit edildi.

Hastaya koroner baypas ameliyatı ile eşzamanlı mitral kapak replasmanı işlemi (kalp kapağının değiştirilmesi) planlandı.

Aynı anda iki ameliyat yapıldı

Ameliyatları gerçekleştiren ekibin lideri Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, “Hastamız ilk geldiğinde kalbinin kanı pompalama gücü çok düşüktü. Sağlıklı bir bireyde yüzde 60 olması gereken kalp kası performansı, yüzde 25’e kadar düşmüştü” dedi.

Prof. Dr. Erdoğan, yaptıkları tetkikler sonucunda hastalarının ameliyattan başka şansının olmadığını tespit ettiklerini anlattı:

“Hastaya ve eşine ameliyatla ilgili riskleri, avantajları ve dezavantajları anlatarak gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Aynı anda hem koroner baypas ameliyatı hem de mitral kapak değişimi işlemini yapmak, ameliyatın süresini ve olası komplikasyonları artırır. Çünkü aynı seansta hem koroner damarları dikmek (anastomoz etmek), sol kulakçığı açmak, mitral kapağı kesip çıkarmak hem de yeni protez kapak takmak ve sonra sol kulakçığı tekrar tamir etmek gerekir. Bu da yapılan işlemlerin sayısının ve kapsamının artması anlamına gelir.”

Operasyon 5 saat sürdü

Operasyonun yaklaşık 5 saat sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Erdoğan, iki kalp cerrahı, iki kalp cerrahi ameliyat hemşiresi, bir perfüzyonist, bir anestezi uzmanı ve bir anestezi teknisyeninin ameliyata katıldığını ve açık cerrahi ameliyat tekniği ile kalp akciğer makinası kullanılarak koroner baypas ameliyatı ile mitral kapak değişimi (replasmanı) tedavilerinin uygulandığını söyledi.

Şikâyetleri kayboldu

Ameliyat öncesi göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma şikâyetleri olan Davaanyam, “Ameliyattan sonra artık kendimi daha iyi hissediyorum. Şu anda ameliyat olamadan önce yaşadığım sıkıntıları yaşamıyorum. Şikâyetlerim tamamen kayboldu ve artık yorulmadan rahat bir şekilde yürüyebiliyorum” dedi.

Kendi ülkesinde ameliyat olmadı

Moğalistan’da gittiği hastanede ameliyat olması gerektiğini duyduğu zaman endişelendiğini ifade eden Dugersuren Davaanyam, “Kendi ülkemde ameliyat olmak istemeyerek Türkiye’yi tercih ettim. Türkiye'de sağlık sektörünün iyi durumda olduğunu ve iyi hastaneler olduğunu olduğunu öğrendim. Ameliyat sürecimin riskli olduğunu biliyordum fakat Prof. Dr. Mustafa Erdoğan ve ekibine güvendim. Ameliyattan sağ çıkacağımı düşünerek ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım başarılı geçti ve kendimi artık sağlıklı hissediyorum. Doktorlarıma ve hastane çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.