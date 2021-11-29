Delta, Beta, Alfa gibi varyantlardan sonra şimdi de Omicron… Koronavirüsün yeni bir varyantı daha ortaya çıktı. Adına "süper varyant" da deniliyor.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edildi; İsrail, Almanya, Belçika ve Kanada dahil birçok ülkeye yayıldı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da seyahat kısıtlamaları yeniden başlatıldı.

Halk sağlığı uzmanları, bu yeni varyantın, Delta'dan daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor.

Daha hızlı yayıldığı belirtilse de öldürücülüğüyle ilgili henüz net bir bilgi yok. Keza mevcut aşıların bu varyantta etkili olup olmayacağıyla ilgili de… Her şeye rağmen aşının en önemli tedbir olduğunu vurgulayan uzmanlar, "dikkatli takip" öneriyor.

TRT Haber yayınında konuyu değerlendiren Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu çok bulaşıcı ve Omicron adı verilen varyantın önemine dikkat çekti. Ancak öldürücülüğüyle ilgili elde net bir kanıt olmadığını da ekledi.

DSÖ, dünyanın dört bir yanına yayılmaya başlayan 'Omicron' varyantıyla ilgili uyarılarda bulundu. Çok yüksek küresel risk oluşturan yeni varyanta dair ayrıntıları Toplum Sağlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/EFXdq9tfLn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2021

Aşılama ve tedbirler aksatılmadan varyant takip edilmeli

Prof. Dr. İlhan'a göre önlem alınmalı, öldürücülük ile ilgili 15 gün beklenmeli ve aşının varyant üzerindeki koruyucu etkisi takip edilmeli. Türkiye’nin aşılama ve diğer tedbirler konusunda iyi ilerlediğinin altını çizen Necmi İlhan, bu durumun vakalara da yansıdığını söylüyor.

"Bütün koronavirüs varyantlarına baktığınızda aşı bariz bir şekilde koruyor. Çok net bu. Ülkeler aşılamayı artırmalı, maske-mesafe-temizlik gibi halihazırdaki karantina önlemlerine özellikle kapalı alanlarda dikkat etmeli."

Virüsün kaybolmasına sebep olabilir mi?

Peki bu varyant suşu, virüsü yok edebilir mi? Umutla sorulan sorulardan biri de bu.

İlhan, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Acaba bu beklediğimiz çok hızlı yayılan ama öldürücülüğü düşük olan suş mu diye açıkçası aklımıza da gelmiyor değil. Belki de bu suş çok hızlı yayılıyor ama öldürücülüğü düşük olacak. Ve bundan sonra da acaba bu virüsün kaybolmasına mı sebep olacak diye düşünmüyor da değiliz. O yüzden tedbirli olup şu an halihazırda önlemlerimize dikkat etmek ve aşımızı olmak, ülkemizdeki vatandaşların en doğru yapacağı şey olarak gözüküyor."