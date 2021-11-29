İskoçya hükümeti, halk sağlığı yetkililerinin söz konusu vakaların durumunu belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

İskoçya Sağlık Bakanı Humza Yousaf, gelişmiş temas takibinin yapılacağını, bunun da virüsün kaynağının ortaya çıkarılmasına yardım edeceğini belirtti.

30'dan fazla mutasyonlu "süper varyant"

İlk olarak "B.1.1.529" ismiyle duyurulan ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omicron" olarak adlandırılan yeni varyant, 30'dan fazla mutasyona sahip.

Varyanta karşı birçok ülke seyahat kısıtlamalarını yeniden gündeme taşıdı.