Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin, COVID-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, bugünden itibaren 2 ay uzatıldığını açıkladı.

30/11/2021 Tarihli Covid-19 İzin Sürelerinin Uzatılmasıhttps://t.co/LqlUDuI3V1 pic.twitter.com/MkP6nah1xq — Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (@ctekurumsal) November 30, 2021

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."