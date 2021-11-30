Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Sınır Hizmetleri komutanlığına bağlı askeri bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazadan derin üzüntü duyulduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı, Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kazada şehit ve yaralıların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
Ne olmuştu?
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.
Helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkilileri olay yerine giderken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Şehit Uçak Kazası
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