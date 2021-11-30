Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker şehit
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter düştü. 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.
Devlet Sınır Hizmetleri, helikopter kazasında 14 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin yaralandığını duyurdu.
Kazada 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olurken, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı da yaralandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı mesajda, kazada yaşamını yitiren askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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