Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.

Devlet Sınır Hizmetleri, helikopter kazasında 14 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Kazada 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışan şehit olurken, 1 yarbay ve 1 yüzbaşı da yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı mesajda, kazada yaşamını yitiren askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.