Tutulma, Antarktika'nın Ronne Buz Rafı'nın kenarına yakın bölümünde en büyük boyutuna ulaşacak.

Tutulma, kısmi olarak da Avustralya, Şili ve Yeni Zelanda'nın bazı bölgelerinde izlenecek.

Bir sonraki tam Güneş tutulması 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek.

Kanada, Meksika ve ABD'nin bazı bölgelerinde geniş çapta görülebilecek.

Bu arada Avrupa'da bu yüzyılda tam bir güneş tutulması beklenmiyor.

Güneş tutulması nasıl oluşur?

Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçerek Dünya'ya gölge yapmasıyla meydana gelir.

Güneş, Ay ve Dünya doğrudan bir çizgide dizilir. Tutulma sırasında gökyüzü alacakaranlığa bürünür.

Güneşin dış atmosferinin ayın etrafında halka şeklinde görülebilir.