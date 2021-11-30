Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Casusluk iddiasıyla tutuklanan DEVA Partili Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı
“Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan ile ilgili soruşturma dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı.
DEVA Partili metin Gürcan dün akşam, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmıştı.
“Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan Deva Partili Metin Gürcan ile ilgili soruşturma dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/ORum5MJ79I pic.twitter.com/Q8yZZB35Nr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2021
O soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde Gürcan'ın mahkeme kararıyla takip edildiği belirlendi.
İşte o görüntüler:
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