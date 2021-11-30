DEVA Partili metin Gürcan dün akşam, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanmıştı.

“Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanan Deva Partili Metin Gürcan ile ilgili soruşturma dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/ORum5MJ79I pic.twitter.com/Q8yZZB35Nr