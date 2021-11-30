Gaziantep'te bebeğini darp ederken görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınan baba tutuklandı. Kafasında travmaya bağlı yaralanma olan ve hayati tehlikesi bulunan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor.

Adalet Bakanı Abdulhamitgül Gül, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (Türk-İş) ziyaretinin ardından olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, olayın yargı makamları tarafından takip edildiğini hatırlatarak, "Minik bir bebeği hunharca, zalimane şekilde darbeden şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bu konuda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı" dedi.

"Bizi derinden yaralıyor"

Olayı vahşet olarak tanımlayan Bakan Gül tepkisini şöyle dile getirdi:

"Yaşanan olay herkesi derinden yaraladı. Minnacık bir yavruya bu zulmü hangi evrende, hangi dünyasına sığdırdı anlamak gerçekten mümkün değil. Bu tür tablolar insanı derinden üzüyor, hepimizi yürekten yaralıyor. Bu konuda, bu görüntüler insan olarak, bir baba olarak, bir vatandaş olarak bu tür vahşetleri, bu tur şiddetleri, bu tür hadiseleri görmek hepimizi derinden yaralıyor. Bu tür hadiseleri ve faillerini şiddetle kınıyoruz."