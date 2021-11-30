İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Azerbaycan'da helikopter kazası

Azerbaycan Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter düştü.

Kazada 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



