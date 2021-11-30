Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 18:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i telefonla arayarak, Azerbaycan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.
Azerbaycan'da helikopter kazası
Azerbaycan Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter düştü.
Kazada 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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