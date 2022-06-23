Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vefat eden Kıbrıs gazisi Recep Sayım (69) için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Sayım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Kumbağ Camisi'ne getirildi.
Gazi Sayım'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Kumbağ Mezarlığında defnedildi.
Vali Yıldırım, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Etiketler: Tekirdağ Kıbrıs Barış Harekatı
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