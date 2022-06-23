Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İnebolu ilçesinde şüpheliler A.D. (24), B.E. (40) ve E.E'nin (20) üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 270 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanım düzeneği cam ampul ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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