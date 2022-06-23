Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İnebolu ilçesinde şüpheliler A.D. (24), B.E. (40) ve E.E'nin (20) üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 270 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanım düzeneği cam ampul ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.