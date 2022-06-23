Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop’un Boyabat ilçesinde, arıcılık yapan babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Boyabat ilçesinde arıcılık yapan Engin R'nin (40) tüfekle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 19 yaşındaki oğlu İ.R. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Boyabat ilçesi Akçasöke köyünde arıcılık yapan Engin R. dün yakınları tarafından kaldığı çadırda tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Etiketler: Sinop
Son Haberler
- 12:31
- 12:18
- 12:30
- 12:11
- 12:29
Sıradaki Haber
Samsun'da sağanak ve dolu etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz