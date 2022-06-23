Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas'ta M.T. (66) yönetimindeki 42 JE 089 plakalı otomobil, merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. (65), Ç.Y. (59), B.K. (50) ve C.K. (56) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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