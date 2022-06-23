Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde el arabasıyla malzeme taşıyan şüpheliyi durdurdu.

Yapılan incelemede malzemelerin bir inşaattan çalındığını tespit eden bekçiler, zanlıyı karakola götürdü.

Gözaltına alınan zanlının çoğu hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.