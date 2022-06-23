Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te çaldığı malzemeleri el arabasıyla götüren hırsız bekçilere yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te çaldığı inşaat malzemelerini el arabasıyla götüren hırsız, bekçiler tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde el arabasıyla malzeme taşıyan şüpheliyi durdurdu.
Yapılan incelemede malzemelerin bir inşaattan çalındığını tespit eden bekçiler, zanlıyı karakola götürdü.
Gözaltına alınan zanlının çoğu hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Emniyet Genel Müdürlüğü Hırsızlık
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