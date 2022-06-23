Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 37 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede Afganistan ve Suriye uyruklu 37 kişiyi yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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