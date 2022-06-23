Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Havsa ilçesinde pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.
Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, pazar yerinde yaptıkları aramada şüpheli 3 şüpheliyi sahte paralarla yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Sahte Para
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