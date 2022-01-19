Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verilirdi.

Öte yandan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Bitlis-Van karayolu, 29 ile 38 kilometreleri arasında yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 10.45 itibariyle ulaşıma kapatıldı.