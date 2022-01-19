Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tatvan’da okullar tatil edildi
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar yağışı ve tipi etkisi altında olan Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar tatil edildi, yollar ise ulaşıma kapandı.
Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verilirdi.
Öte yandan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Bitlis-Van karayolu, 29 ile 38 kilometreleri arasında yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 10.45 itibariyle ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı
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