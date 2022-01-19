Süper Lig'de 22. haftanın kalan maçları ve güncel puan durumu İşte Süper Lig'de son puan durumu...
Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve haftanın kalan maçları...
Süper Lig 22. Haftanın Maçları
Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 0-0 (Ertelendi)
Karagümrük - Beşiktaş 0-1
Konyaspor - Adana Demirspor 1-0
19.01. 2022
17:00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor
17:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
17:00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir FK
20:00 Trabzonspor - Giresunspor
20:00 Fenerbahçe Altay
20.01.2022
17:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
20:00 Galatasaray A.Ş - Kasımpaşa A.Ş
Süper Lig puan durumu
1- Trabzonspor: 50
2- İttifak Holding Konyaspor: 42
3- Beşiktaş A.Ş: 35
4- Atakaş Hatayspor: 35
5- Medipol Başakşehir FK: 34
6- Adana Demirspor A.Ş: 34
7- Fenerbahçe A.Ş: 33
8- Aytemiz Alanyaspor: 32
9- Gaziantep FK: 31
10 - Demir Grup Sivasspor: 30
11- Vavacars Fatih Karagümrük: 30
12- Yukatel Kayserispor: 28
13- Galatasaray A.Ş: 27
14- GZT Giresunspor: 25
15- Fraport TAV Antalyaspor: 23
16- Göztepe A.Ş: 21
17- Kasımpaşa A.Ş: 21
18- Altay: 18
19- Çaykur Rizespor A.Ş: 18
20- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 15
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