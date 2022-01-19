Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS 2022 başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
2022 Yılı ÖSYM sınav takvimi belli oldu. 2022 DGS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?
2022 DGS ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
2022 DGS başvuru tarihi ne zaman?
2022 DGS başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.
Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
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