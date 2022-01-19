Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de eş zamanlı narkotik operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişiye işlem yapılırken, 9 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süreli teknik takipli çalışmalar sonucunda 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 20 parça halinde satışa sunulan 77 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik hap, 2 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemek için eldiven, 130 adet sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili toplam 30 şüpheliye işlem yapılırken, 9 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Narkotik Uyuşturucu
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