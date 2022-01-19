Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ay süreli teknik takipli çalışmalar sonucunda 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 20 parça halinde satışa sunulan 77 gram uyuşturucu madde, 2 adet sentetik hap, 2 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemek için eldiven, 130 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili toplam 30 şüpheliye işlem yapılırken, 9 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.