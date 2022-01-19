Bilecik ve ilçelerinde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarına kadar tatil edilmişti.

Bilecik'te karın en çok etkisi altına aldığı Pazaryeri ilçesinde ise yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

İlçe merkezinde 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sonrası yüksek kesimlerinde tipi sürüyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçeye bağlı köylerde kapanan yollar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.