Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü görevlilerince, kar kalınlığının 28 santimetreye ulaştığı Çıldır ilçesinde hayvanlara yem bırakmak amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda temin edilen yemler, Çıldır-Aktaş yolunun Mozeret mevkisindeki ormanlık alana getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ve DKMP Ardahan Şube Müdürü Özgür Arslan, beraberindeki doğa koruma görevlileriyle yırtıcı ve otçul hayvanlar için farklı noktalarda doğaya yem bıraktı.

Kaymakam Bayram, kendilerine destek olan DKMP yetkililerine teşekkür ederek, kış boyunca yaban hayatı için doğaya yem bırakılacağını sözlerine ekledi.