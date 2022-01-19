Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl ve çevresinde kar yağışının etkili olacağını duyurmasının ardından başlayan kar nedeni ile kentte hayat durma noktasına geldi.

Dün öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar, kent merkezinde 50 santimetreyi aşarken, park halinde araçlar kara gömüldü, 281 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Eğitim ve öğretime de ara verilen kentte esnaflar iş yerlerinin önünü temizlerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Genç-Diyarbakır karayolu kapatıldı

Etkili olan kar yağışıyla beraber Bingöl Belediyesi ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 100 kürek işçisi, 4 kepçe, 4 greyder ve 1 adet kaldırım süpürme aracıyla çalışma yapan belediye ekipleri, kent merkezindeki yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Ayrıca yoğun kar yağışının devam ettiği Bingöl’de, Genç-Diyarbakır karayolu da tipi nedeniyle saat 08.35 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.