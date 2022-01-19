Topla- Dağıt Karteli nedir?

Topla-Dağıt karteller aynı pazardaki rakiplerin genellikle ortak tedarikçiler aracılığıyla fiyatlarını koordine ettikleri bir rekabet ihlalidir.

Topla-Dağıt Karteleri nasıl oluşur?

Rekabet Kurumu yayınladığı videoyla zincir marketlerin nasıl kartel kurduğunu anlattı. Animasyonlu videoda zincir markete alışverişe giren vatandaşın fiyatları bütün marketlerde aynı olduğunu fark etmesi konu edinilirken, market-üretici ve diğer marketler arasındaki görüşmelere de yer verildi.

Anlatımın devamında, 'Rekabet Kurulu Mayıs 2020'de başlattığı ve 19 aylık sürecin sonunda Ekim 2021'de tamamladığı bir soruşturmada çeşitli zincir marketlerin doğrudan veya bu tür dolaylı temaslar yoluyla fiyatlarını ve fiyat artış oranlarını koordine ettiklerini, rekabete hassas bilgilerini paylaştıklarını tespit etmiş ve başlangıcı 2018 yılına uzanan bu davranışları nedeniyle bazı zincir marketler hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Rekabet Kurumu gerek şikayet üzerine gerekse kendiliğinden harekete geçmekte ve piyasalarda rekabeti engelleyen veya bozan eylemleri inceleyerek gerektiğinde idari yaptırımlar uygulayabilmektedir.' ifadeleri yer aldı.