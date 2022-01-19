Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 780 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 780 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ta kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Ekipler, yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
İl merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Belediye, 70 iş makinesi ve 300 personelle çalışmalarına devam ediyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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