Sivas'ta kar nedeniyle 780 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

İl merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Belediye, 70 iş makinesi ve 300 personelle çalışmalarına devam ediyor.