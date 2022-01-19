Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara verildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Iğdır'da kar nedeniyle bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
Iğdır'da gece başlayıp sabaha kadar süren kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.
Bu nedenle Tuzluca ilçesindeki tüm okullar ile kent merkezine bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca ve Kızılkule köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildi.
Etiketler: Eğitim Iğdır Kar Yağışı
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