Doğalgaz yardımı ne zaman başlayacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteği için başvuruların şubat ayının ikinci yarısında alınacağını, ödemelerin ise mart ayının ikinci haftasından sonra yapılacağını açıkladı.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğalgaz fatura yardımı ne kadar verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan uygulama ile başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı için tıkla