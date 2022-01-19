Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te okullar tatil
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Siirt'te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.
Siirt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Bu nedenle, il genelinde resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı Siirt
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