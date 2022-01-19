Siirt'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Bu nedenle, il genelinde resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği kaydedildi.