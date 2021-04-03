Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da bir akaryakıt tankerinde 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu bağlantı noktasında bir akaryakıt tankerini durdurdu.
Tankerde yapılan aramada, 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sigara
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