İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu bağlantı noktasında bir akaryakıt tankerini durdurdu.

Tankerde yapılan aramada, 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.