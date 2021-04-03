Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, İpek Yolu Mahallesi Midyat Caddesi'nde, 13 yaşındaki Ali Oktan'ın kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada, Oktan olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası
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