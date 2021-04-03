Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da bir köy ile mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Erzincan'ın İliç ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs vaka artışlarının yaşandığı Sarıpınar köyü ile İbrahim Çeçen Mahallesi'nin Toki Konutları karantinaya alındı.
Söz konusu yerleşim yerlerindeki karantina, 10 gün sürecek.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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