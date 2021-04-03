Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs vaka artışlarının yaşandığı Sarıpınar köyü ile İbrahim Çeçen Mahallesi'nin Toki Konutları karantinaya alındı.

Söz konusu yerleşim yerlerindeki karantina, 10 gün sürecek.