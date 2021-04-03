Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atmalı köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede jeneratör, kırıcı delici matkap, pense, teneke, kova, demir çubuk, kürek, kazma, keser ve manivela ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Mardin'de kaza: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz