Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, kısıtlama nedeniyle boş kalan caddelerde ve Akköprü Mahallesi'nde gece boyu temizlik yaptı.

Mahalledeki tüm cadde ve sokakları süpüren ekipler, daha sonra bu bölgeleri tazyikli su ile baştan sona yıkadı.

Toplam 9 araç ve 14 personel ile yürütülen yıkama çalışmalarını koordine eden Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, "Belediye Başkanımız Salih Akman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gündüz vakti cadde ve sokaklar kalabalık olduğu için yıkama çalışmamızı yapamıyoruz. Şimdi sokağa çıkma kısıtlanması olduğu için cadde ve sokaklarımız bu fırsattan istifade edip program dahilinde yıkıyoruz" dedi.