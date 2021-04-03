Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuşba Belediyesi cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı
[Fotoğraf: AA]
Tuşba Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek gece cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, kısıtlama nedeniyle boş kalan caddelerde ve Akköprü Mahallesi'nde gece boyu temizlik yaptı.
Mahalledeki tüm cadde ve sokakları süpüren ekipler, daha sonra bu bölgeleri tazyikli su ile baştan sona yıkadı.
Toplam 9 araç ve 14 personel ile yürütülen yıkama çalışmalarını koordine eden Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, "Belediye Başkanımız Salih Akman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gündüz vakti cadde ve sokaklar kalabalık olduğu için yıkama çalışmamızı yapamıyoruz. Şimdi sokağa çıkma kısıtlanması olduğu için cadde ve sokaklarımız bu fırsattan istifade edip program dahilinde yıkıyoruz" dedi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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