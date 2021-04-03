Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde polislerin durumundan şüphelendiği kişinin üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kısıtlama saatlerinin başlaması ile devriye gezen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri Serdal T'yi durdurdu.
Şahsın üzerinde yapılan aramada, 25 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Serdal T., hastanedeki sağlık işlemlerinin ardından karakola götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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