Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.O.'nun Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, tespit edilen aracı takibe alarak Maden ilçesinde durdurdu.
Aramada aracın koltuğunun altında poşetle gizlenmiş 497 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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