Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta mera kavgası: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muş'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.
Serinova beldesinin Çağdaş Mahallesi'nde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığını söyledi.
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