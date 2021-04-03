Bir ihbarı değerlendiren Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Yiğitler Mahallesi'ndeki evlerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 988 gram metamfetamin, 96 gram Bonzai, 38 gram esrar, uyuşturucu hap, sahte 5 bin lira, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 760 lira, 1 kuru sıkı tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 2 zanlı hakkında sahtecilik suçundan da işlem yapıldı.