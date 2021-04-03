Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sarnıca düşen Suriyeli yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sarnıca düşen Suriyeli hayatını kaybetti.
Kırsal Akkese Mahallesi'nde Suriyeli Garip B. evinin önünde bulunan 5 metre derinliğindeki içinde su olan sarnıca düştü.
Garip B.'nin düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Su altı polislerinin çalışması sonucu cansız bedeni sarnıçtan çıkarıldı.
Suriyelinin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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