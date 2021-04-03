Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Burunköy Mahallesi çıkışında, S.T. yönetimindeki otomobil ile M.D. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada S.T.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.T. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ç.T. ambulansla hastanyee kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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