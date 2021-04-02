Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 1 ayda 36 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menemen ilçesinde mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheliye işlem yapıldı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri mart ayı içerisinde teknik ve fiziki takipler gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişiye uyuşturucu kullanımından, 7 kişiye ise uyuşturucuyu tedarik etme ve satıcılığını işlem yapıldı.
Operasyonlarda 183 uyuşturucu hap, 200 gram esrar, 5 ruhsatsız silah, 2 tüfek ile hassas terazi ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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