Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyşehir'de minibüs devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
İlçe merkezine doğru seyir halindeyken, Osman G. idaresindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, çöp toplama merkezi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sıkıştığı şoför mahallinden çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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